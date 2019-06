Business news: Brasile, Banca centrale riduce proiezione crescita economica allo 0,8 per cento

- La Banca centrale (Bc) brasiliana ha ridotto la proiezione di crescita dell'economia del paese nel 2019 dal 2 per cento allo 0,8 per cento. Il dato è contenuto nel rapporto sull'inflazione relativo al secondo trimestre dell'anno, diffuso il 27 giugno. Tra le cause della flessione la Bc cita una crescita inferiore alle attese nella prima parte dell'anno. In particolare, secondo gli analisti, la recessione dello 0,2 per cento certificata dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica nel primo trimestre di quest'anno, ha ridotto lo slancio per la crescita economica per il resto dell'anno. (Res)