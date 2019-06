Ue: il socialdemocratico Timmermans in prima fila per la nomina a presidente Commissione (2)

- Per il Partito popolare europeo (Ppe) non è possibile votare un candidato socialista alla presidenza della Commissione europea, ed è cruciale mantenere il sistema dei “candidati di punta” (Spitzenkandidaten), in base al quale la presidenza dell’esecutivo comunitario viene assegnata al candidato principale del partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi al Parlamento europeo. Lo ha dichiarato il presidente dell’organo legislativo dell’Ue, Antonio Tajani, entrando ai lavori del Consiglio europeo straordinario di questa sera sulle nomine alle istituzioni Ue. “Sottolineeremo ancora una volta l’importanza di mantenere il principio dello spitzenkandidat”, ha detto, aggiungendo che “per noi è fondamentale ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni”. “Il candidato di punta del Partito popolare europeo è Manfred Weber: ora c’è bisogno della proposta del Consiglio al Parlamento”, ha proseguito Tajani, specificando di non avere “nulla contro il partito socialista o contro Timmermans: non è possibile per noi votarlo perché andremmo contro la volontà popolare”. (Beb)