Giappone: formalizzato ritiro da Iwc e ripresa pesca commerciale balene

- Il Giappone ha formalmente ritirato la propria adesione alla Commissione internazionale per la caccia alle balene (Iwc) nella giornata di ieri, 30 giugno, 60 anni dopo l’adesione di Tokyo a quell’organizzazione. A partire da oggi, 1° luglio, il paese riprenderà la caccia commerciale alle specie di cetaceo non a rischio, limitando però le operazioni alle acque circostanti l’Arcipelago giapponese. Non è ancora chiaro se tale avvenimento comporterà un aumento dei consumi di carne di balena sul mercato giapponese. (segue) (Git)