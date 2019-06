Giappone: formalizzato ritiro da Iwc e ripresa pesca commerciale balene (2)

- Baleniere giapponese hanno concluso lo scorso aprile l’ultima spedizione di “ricerca scientifica dell’Oceano Antartico. Tali missioni, intraprese dal Giappone circa 30 anni fa, si concluderanno definitivamente quest’anno, dopo la decisione del paese di riprendere la pesca commerciale delle specie di cetaceo non a rischio. Un vascello giapponese adibito alla pesca delle balene ha lasciato il porto di Taji, nella prefettura di Wakayama, alla fine di maggio, per l’ultima battuta di caccia ai cetacei effettuata nell’ambito del programma di “ricerca scientifica” del Giappone prima del ritiro di quel paese dalla Commissione internazionale per la caccia alle balene (Iwc). Il peschereccio si è unito a diverse altre navi per una battuta di pesca ufficialmente adibita alla ricerca scientifica, che si protrarrà da aprile a giugno. In tutto le navi dovrebbero pescare 80 cetacei al largo delle prefetture di Miyagi e Aomori, nel nord-est del paese, e altri 47 al largo di Abashiri, nell’isola settentrionale dell’Hokkaido. (segue) (Git)