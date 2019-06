Immigrazione: Conte, capitana nave Sea Watch 3 ha compiuto ricatto politico (2)

- “Riguardo la comandante della nave, la mia posizione la conoscete e non mancherò di ribadirla se mi verrà chiesto. Qualcuno la descrive come una eroina, altri invocano il concetto molto forte della disobbedienza civile, e altri ancora la stanno aggredendo verbalmente e insultando. Io non appartengo a nessuna di queste categorie: credo che qualsiasi forma di aggressione sia assolutamente scorretta, ci sono dei giudici che se ne stanno occupando”, ha aggiunto il premier, ribadendo però che “io non evocherei concetti così forti come quello della disobbedienza, dal momento che francamente io ci vedo un ricatto politico compiuto deliberatamente attraverso la strumentalizzazione della vita di 40 persone”. (segue) (Beb)