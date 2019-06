Venezuela: presidente colombiano Duque, “il mondo deve porre fine alla dittatura” di Maduro (2)

- Sulla vicenda Acosta, arrestato per ordine della Direzione generale militare controspionaggio (Dgcim) con l’accusa di partecipazione a un piano per rovesciare e assassinare Maduro, è intervenuta, sempre via Twitter, anche l’assistente segretaria di Stato Usa Kimberly Breier, competente per gli Affari dell’emisfero occidentale: “La morte dell’ufficiale di Marina venezuelano Rafael Acosta Arevalo a causa di presunte torture è un triste esempio di come Maduro e i suoi consiglieri cubani perseguitino i militari e l’Assemblea nazionale. Chiediamo giustizia per la sua famiglia e per tante vittime venezuelane di Maduro e dei suoi seguaci”. (segue) (Brb)