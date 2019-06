Siria: attaccato posto di osservazione turco di Idlib, nessuna vittim

- Un punto di osservazione turco nella regione di Idlib, nel nord della Siria, è stato attaccato da colpi di mortaio lanciati da territori controllati dalle forze governative siriane. Lo ha detto oggi il ministero della Difesa turco, aggiungendo che non ci sono state vittime. Il ministero turco ha aggiunto che un rappresentante russo nella regione è "immediatamente intervenuto" per fermare gli attacchi, ma ha avvertito che sono stati completati i preparativi per "dare la risposta necessaria" se gli attacchi dovessero ripetersi. Di recente sono stati registrati attacchi simili ai posti di osservazione turchi nella regione. Un soldato turco è stato ucciso e tre altri sono rimasti feriti in un attacco giovedì scorso. La Russia, che sostiene il presidente siriano Bashar al-Assad nella guerra civile del suo paese, e la Turchia, da lungo tempo sostenitrice di coloro che si ribellano contro Assad, ha sponsorizzato congiuntamente un accordo di allentamento per l'area che è in vigore dallo scorso anno.(Res)