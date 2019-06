Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 1 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: prosegue la fase anticiclonica e l'ondata di caldo sulle regioni del Nord ovest. Altra giornata in prevalenza stabile e soleggiata, seppur un lieve cedimento della pressione favorirà la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini. Caldo ancora intenso in pianura. Ventilazione debole. (Rpi)