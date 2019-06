Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran interviene all’incontro pubblico che coinvolgerà istituzioni, associazioni ambientaliste e professionisti dal titolo “L’approccio di Milano alla rigenerazione urbana: sviluppo e sostenibilità ambientale contro gli immobilismi di ritorno”.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 10.00)Si riunisce il Consiglio comunale. La seduta si apre con la commemorazione della strage di Dacca del 1° luglio 2016, alla quale seguono gli interventi liberi dei consiglieri (ex art.21), che durano al massimo un'ora. Il programma dei lavori prevede poi: Mozioni e ordini del giorno; Ricognizione del Comune di Milano e di F2i (e suoi aventi causa) sulle riserve di Sea S.p.A. connessi alla compravendita del 29,75 per cento del capitale sociale perfezionatasi in data 29 dicembre 2011; Trasferimento dal deposito Trasferimento dal deposito Citibank N.A. alla Civica Tesoreria del Comune di Milano dei titoli BTP acquistati da UBS Limited per conto dell’Ente in attuazione dell’Accordo Transattivo del 20 marzo 2012 e ricostituzione sul nuovo deposito delpreesistente diritto di pegno a favore di UBS Limited. Modifica dell'articolo n. 31 co. 1 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 16.30) (segue) (Rem)