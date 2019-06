Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 1 luglio:COMUNEOre 11 - Assessorato allo Sport, corso Ferrucci 122: l’assessore Finardi interviene alla presentazione dei Campionati Italiani di Boccia Paralimpica.Ore 18 - spazio di Via Baltea 3: l’assessora Schellino partecipa al seminario "Solo referenziati. Quale accesso alla casa per giovani stranieri?"(Rpi)