Business news: Argentina, statalizzazione Ypf, corte d'appello Usa respinge ricorso contro indennizzo da 3,5 miliardi di dollari

- La Corte d'appello di New York ha respinto il ricorso presentato dal governo argentino contro la sentenza che convalida una richiesta di indennizzo da 3,5 miliardi di dollari per la statalizzazione della compagnia petrolifera di stato argentina "Ypf". Il tribunale del secondo distretto Sud di New York, segnala oggi il quotidiano "La Nacion", che aveva emesso una prima sentenza contro lo stato argentino, aveva ad ogni modo concesso al governo sudamericano di attendere la pronuncia della Corte per dare avvio all'istruzione del processo che a questo punto si terrà presso i tribunali di New York. Il governo argentino puntava invece a spostare il giudizio nei tribunali di Buenos Aires ed ha intenzione di presentare ulteriori elementi probatori a dimostrazione che la procedura di acquisto adottata nel 2012 rientra nelle "facoltà sovrane" dello Stato che non sono subordinate a leggi straniere. (Res)