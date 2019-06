Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEL'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione di "Roma EuroGames 2019 - XVII edizione"Sala Laudato Sì, Campidoglio (ore 11.30)REGIONEGli assessori della Regione Lazio all'Agricoltura, Enrica Onorati e al Lavoro, Claudio Di Berardino in occasione dell'avvio del servizio di trasporto pubblico per i braccianti agricoli - realizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con i comuni di Maenza, Roccagorga, Sezze e Priverno - compiono un tour inaugurale. Per la stampa l'appuntamento è presso la stazione di Sezze Scalo, SezzeRomano, Latina (ore 12)L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’amato e il direttore generale del Policlinico Tor Vergata, Tiziana Frittelli presentano il bilancio della struttura.Biblioteca 'A. Spinelli' della Regione Lazio in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 a Roma (ore 15) (segue) (Rer)