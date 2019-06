Algeria: 16 persone agli arresti per aver sventolato la bandiera berbera

- Sono sedici i manifestanti, tra cui una donna, arrestati lo scorso venerdì durante una manifestazione contro il governo di Algeri. Le persone fermate sono state poste oggi poste in custodia dal giudice Sidi M'Hamed, del tribunale di Algeri. I manifestanti sono stati arrestati durante le marce del diciannovesimo venerdì contro il sistema di potere ad Algeri, per aver sventolato la bandiera berbera. Gli imputati sono accusati di "minare l'unità nazionale" ai sensi dell'articolo 79 del codice penale. Tra i manifestanti arrestati anche un militante del partito Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia (Rcd) eletto nel consiglio di Tizi-Ouzou, Samira Messouci, e un attivista dello stesso partito, Amar Aferchouche.(Ala)