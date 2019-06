Albania: elezioni amministrative, svolgimento tranquillo ma affluenza bassa

- Le elezioni amministrative che hanno avuto luogo oggi in Albania, nel quadro delle quali sono stati nominati 61 sindaci e consigli comunali, si sono svolte in piena tranquillità e senza incidenti di rilievo. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa locale, il paese ha evitato un possibile conflitto interno dal momento che l’opposizione di centro-destra guidata da Lulzim Basha, dopo aver minacciato di boicottare il processo elettorale e non permetterne lo svolgimento, si è limitata a chiedere ai cittadini di non recarsi alle urne. La Commissione elettorale centrale (Cec) non ha ancora diffuso i dati finali aggiornati riguardo l’affluenza, ma quelli subito precedenti la chiusura dei seggi riportano una partecipazione al 19,4 per cento. Un dato abbastanza prevedibile tenuto conto delle forti tensioni che hanno caratterizzato il contesto politico albanese negli ultimi giorni, e del fatto che in quasi la metà dei comuni i candidati della maggioranza di centro-sinistra guidata da Edi Rama, l’attuale primo ministro, non avevano alcun concorrente. (Alt)