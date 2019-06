Business news: Argentina, candidato presidenziale Fernandez, rispetto obblighi con Fmi ma non a costo recessione

- L'Argentina deve adempiere agli obblighi con il Fondo monetario internazionale (Fmi) ma non a costo di una recessione. Lo ha dichiarato alla stampa il principale candidato alla presidenza argentina per l'opposizione, Alberto Fernandez, in vista della riunione che terrà giovedì 27 giugno con due dei principali rappresentanti dell'organismo, il direttore del dipartimento per l'Emisfero occidentale, Alejandro Werner, ed il responsabile per l'Argentina, Trevor Alleyne. "Quando parlerò con l'Fmi saprò meglio quello che vogliono, il mio obiettivo è pagare, l'Argentina è in default e voglio sollevarla da questa situazione, ma non mantenendo la recessione di Macri", ha dichiarato Fernandez citando il capo dello Stato, Mauricio Macri. Secondo il candidato della coalizione "Frente de Todos", che viene accompagnato nel ticket dalla ex presidente Cristina Kirchner, il Fondo monetario ha commesso "un errore madornale prestando denaro a un governo che lo ha usato per pagare debiti e far fuoriuscire capitali". (Res)