Business news: Ue-Mercosur: presidente francese Macron, nessun patto commerciale se Brasile è fuori accordo Parigi

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha condizionato la sua approvazione dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur) alla permanenza del Brasile all'interno dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. "Se il Brasile uscirà dall'accordo di Parigi per quanto ci riguarda non potremmo firmare un accordo commerciale con loro", ha dichiarato Macron in un punto stampa al margine dei lavori del G20 in corso di svolgimento ad Osaka, in Giappone. "La ragione è semplice: stiamo chiedendo ai nostri agricoltori che smettano di usare pesticidi, stiamo chiedendo alle nostre aziende che emettano meno diossido di carbono, fattori che incidono sulla competitività, per cui non diremo da un giorno all'altro che faremo entrare prodotti da paesi che non rispettano le stesse regole", ha aggiunto Macron. (Res)