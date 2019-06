Kosovo: Jahjaga a “Nova”, serve pressione comunità internazionale verso Serbia su violenze sessuali in guerra (3)

- Il primo e fino ad ora ultimo presidente donna del Kosovo sottolinea la propria “gratitudine all’Italia e al popolo italiano” per il sostegno sempre assicurato al Kosovo e fa appello per un “sostegno internazionale” ad una richiesta di giustizia. Jahjaga prosegue chiedendo alle autorità italiane di “essere la nostra voce sulla scena internazionale per richiedere alla Serbia di consegnare coloro che si sono macchiati di questi tremendi delitti commessi in Kosovo”. La richiesta espressa dall’ex capo di Stato è quella di “fare crescere la nostra voce nella comunità internazionale e tra gli Stati membri dell’Ue e dell’Onu” per fare luce su quanto accaduto allora e porre fine così “ad un’impunità che dura ormai dai 22 anni”. Secondo l’ex presidente kosovaro, “c’è sempre stata una volontà da parte della Serbia nel nascondere e continuare a negare questi crimini e nel non volere cooperare con le nostre autorità e con la giustizia internazionale”. Jahjaga rileva che l’Europa “non può chiudere un occhio” su questi crimini in quanto il Kosovo insieme ad altri paesi dei Balcani occidentali rappresenta “la porta d’ingresso” dell’Unione europea. “La comunità internazionale ha molte più responsabilità in particolare nell’imporre particolari requisiti alla Serbia", aggiunge Jahjaga sottolineando come il processo di "integrazione europea” di Belgrado debba prima passare dal riconoscimento, come prerequisito, dei "crimini di guerra". Secondo l’ex presidente, quello della giustizia è il “primo dei requisiti” che Belgrado dovrebbe ottemperare nel suo percorso di integrazione europea. (segue) (Gad)