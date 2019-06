Kosovo: Jahjaga a “Nova”, serve pressione comunità internazionale verso Serbia su violenze sessuali in guerra (4)

- Durante l’intervista, Jahjaga rileva che sulla questione della prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali “non esiste alcuna alternativa” all'integrazione nell’Ue per i paesi della regione, pur riconoscendo che alcuni paesi si trovino o uno o due passi avanti e viceversa. “Conosciamo i compiti che dobbiamo svolgere come paese, non solo per la salvezza dell’Europa ma anche per quella dei nostri paesi e sviluppare il nostro sistema compatibilmente con le richieste dell’Ue”, dice l’ex presidente sottolineando come l’Unione debba avere un approccio di maggiore apertura verso i paesi dell’est-europeo, pur riconoscendo una certa difficoltà nel dibattito europeo sull’allargamento. L’ex capo di Stato ricorda che circa il 61 per cento della popolazione del Kosovo abbia meno di 18 anni, livello simile anche in altri paesi della regione il livello come Albania, Bosnia e Montenegro. “Dobbiamo aprire percorsi individuali per i paesi a favore di questi giovani”, afferma Jahjaga ricordando che il Kosovo aspetta ancora la liberalizzazione dei visti in Ue per i propri cittadini. Un’opportunità in meno, rileva l’ex capo di Stato, per costruire “ponti di cooperazione” e permettere alle giovani generazioni kosovare di accumulare competenze per poi “investire nel nostro paese”. (segue) (Gad)