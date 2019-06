Kosovo-Francia: premier Haradinaj incontra il primo luglio a Parigi ministro Castaner (2)

- Lo stesso Haradinaj ha espresso ottimismo sulla questione, lo scorso 19 giugno, affermando che il processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini del suo paese non è fallito ma sta avanzando. Commentando le conclusioni del Consiglio affari generali a Lussemburgo, Haradinaj ha invitato a non interpretare in maniera erronea tali indicazioni da parte dell'Ue evidenziando in particolare che "non ci sono richieste aggiuntive" per Pristina che ha già centrato tutti i criteri richiesti per la liberalizzazione. "Ad oggi una decisione del Consiglio non era neanche considerata. E' la prima volta che abbiamo raggiunto il livello delle conclusioni, quindi non è fallito (il processo di liberalizzazione) ma il giorno in cui riceveremo la tanto attesa notizia si sta avvicinando", ha dichiarato il premier kosovaro. (segue) (Kop)