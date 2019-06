Germania: “rimpallo di responsabilità” in scandalo presunte consulenze illecite Difesa (2)

- Dopo aver ascoltato diversi funzionari e collaboratori dell'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw), Dennis Rohde, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e membro della commissione d'inchiesta sullo scandalo consulenze, ha dichiarato che il ministero della Difesa “nega ogni spiegazione: tutti scaricano la colpa su tutti in maniera quasi automatica”. Per Rohde, si è dunque di fronte a un autentico “rimpallo di responsabilità”. In particolare, durante la sua audizione, il generale Buehler ha respinto come “calunnia” la ricostruzione secondo cui la sua conoscenza con Noetzel avrebbe svolto un ruolo nell'assegnazione delle consulenze della Difesa ad Accenture. Sia Buehler sia Noetzel hanno dichiarato di essersi “conosciuti nel 2006 e di essersi incontrati più volte durante le missioni della Bundeweher in Kosovo e Afghanistan”. Per il generale, il consulente era “un valido esperto e un buon conoscitore delle Forze armate”, mentre per Noetzel Buehler è stato “un mentore, ma non un amico”. (segue) (Geb)