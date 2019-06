I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Difesa: Germania, parlamento rinnova missioni in Libano e Kosovo - Il Bundestag ha rinnovato oggi per un altro anno la partecipazione della Bundeswehr, le Forze armate tedesche, alle missioni internazionali Kfor, avviata dalla Nato in Kosovo nel 1999, e Unifil, in corso in Libano dal 1978 su mandato dell'Onu. Lo riferisce il settimanale tedesco “Die Zeit”, aggiungendo come il contingente massimo che la Bundeswehr potrà dispiegare in Kfor sia stato ridotto da 800 a 400 unità di personale, di cui al momento soltanto 70 sono schierate in Kosovo. Per Unifil è stato invece mantenuto il tetto di 700 militari. Alla missione dell'Onu in Libano prende parte anche la marina tedesca, con una corvetta e circa 140 marinai. (segue) (Res)