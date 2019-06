Immigrazione: Conte, capitana nave Sea Watch 3 ha compiuto ricatto politico

- La capitana della nave Sea Watch 3 ha compiuto un ricatto politico strumentalizzando la vita di 40 persone innocenti. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, entrando al Consiglio europeo straordinario di oggi sulle nomine Ue. “Io personalmente ho ben poco da dire a riguardo: non so se la Merkel ne vorrà parlare. Potrebbe essere un’occasione per chiedere come sta procedendo l’esecuzione della pena assegnata ai due manager della Thyssen che sono stati condannati in Italia dopo un regolare processo in tutti i gradi di giudizio”, ha detto il premier, aggiungendo che “abbiamo una sentenza penale passata in giudicato, e siamo in attesa che la Germania ci faccia sapere a che punto è l’esecuzione della pena”. (segue) (Beb)