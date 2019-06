Business news: Messico, entro dieci giorni Pemex presenterà piano industriale

- La compagnia energetica messicana Pemex presenterà il proprio piano industriale entro i prossimi dieci giorni. Lo ha detto il sottosegretario alle Finanze, Arturo Herrera, nel corso di una intervista radiofonica. "Nei prossimi dieci giorni verrà presentato. Il documento verrà prima discusso nel Consiglio di Pemex e una volta approvato si renderà pubblico", ha detto Herrera secondo cui la parte più importante del testo riguarderà le strategie per mettere fine al calo della produzione petrolifera, dato divenuto tema sensibile nel dibattito pubblico messicano. Sotto osservazione, ha aggiunto il funzionario, sarà la scelta degli strumenti finanziari per portare avanti il piano, informazione utile "a capire la solidità" del programma e "cercare di prevedere come verrà recepito dalle agenzie di rating". (Res)