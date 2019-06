Bilancio: Juncker, oggi non si parlerà di conti pubblici italiani

- Oggi al Consiglio europeo straordinario non si parlerà della situazione dei conti pubblici italiani. Lo ha detto entrando al Consiglio europeo il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. "Non è argomento di oggi", ha detto a chi gli ha chiesto se martedì verrà lanciata la procedura per deficit eccessivo basata sul debito. (Beb)