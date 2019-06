Ue: Conte, importante che processo nomine abbia una logica di pacchetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia da grande importanza alla presenza di una logica di pacchetto nel quadro del processo di nomina dei vertici delle istituzioni europee: la composizione della squadra deve essere equilibrata. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nel quadro dei lavori del Consiglio europeo straordinario sulle suddette nomine. "Mi sono preparato a una lunga maratona: ci sono molte proposte. Timmermans come presidente della Commissione è una candidatura che valuteremo”, ha esordito Conte, sottolineando quanto sia importante che al vertice delle istituzioni europee “ci siano personalità forti, che sappiano interpretare al meglio questo momento critico per l'Unione e che siano in grado di contribuire alla costruzione di un’Europa più forte e solida". “Cercheremo di lavorare insieme per trovare le soluzioni migliori: non vedo l’ora di un confronto costruttivo”, ha aggiunto Conte. (segue) (Beb)