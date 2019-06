Ue: Conte, importante che processo nomine abbia una logica di pacchetto (2)

- “L’importante è che ci sia una logica di pacchetto, ossia che la composizione appaia equilibrata e rispettosa di tutti i criteri, anche riguardo il genere e una corretta distribuzione dal punto di vista geografico”, ha proseguito il premier, spiegando che “oggi si definiscono prima le posizioni di vertice”. “Prima bisogna individuare il presidente della Commissione, dopodiché si passerà a ragionare sui commissari. Io sono qui per difendere gli interessi degli italiani, e in questo momento storico, all’avvio di una nuova legislatura, il miglior modo per farlo è quello di rivendicare un portfolio di peso”, ha concluso. (Beb)