Bilancio: Conte, attenderemo fiduciosi risposta Commissione dopo Consiglio di lunedì

- Per quanto riguarda i conti pubblici italiani e il dialogo tra Roma e Bruxelles, il Consiglio dei ministri previsto per lunedì dovrà elaborare una serie di documenti da inviare alla Commissione europea, che dovrà poi esprimere il suo parere a riguardo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, entrando ai lavori del Consiglio europeo straordinario sulle nomine europee. Per quanto riguarda la procedura, il premier ha confermando che “stiamo coltivando un dialogo costruttivo in tal senso già da diverso tempo”. “Oggi non parleremo di questo, siamo qui per discutere le nomine. Per quanto riguarda la procedura, ci stiamo già portando avanti: la seduta del Consiglio dei ministri è prevista per lunedì. Mandati i documenti necessari, aspetteremo fiduciosi la decisione della Commissione”, ha detto. (segue) (Beb)