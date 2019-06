Migranti: Meloni su Sea Watch, da Steinmeir gravissima ingerenza, Mattarella faccia sentire sua voce

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, denuncia in una nota: "Gravissima ingerenza del presidente della Repubblica federale tedesca Steinmeier che critica l'Italia per l'arresto del capitano della Sea Watch Carola Rackete. Questa gente - prosegue - crede che l'Italia sia una loro colonia e che i tedeschi abbiano la libertà di violare impunemente le nostri leggi". La leader Fd'I poi aggiunge: "Il presidente tedesco, figura talmente inutile che gran parte dei cittadini europei neppure sa della sua esistenza, si preoccupi piuttosto dei migranti catturati, sedati e spediti dalla Germania in Italia con metodi da barbari incivili. Fratelli d'Italia chiede al presidente Mattarella di far sentire la sua voce per dire alla Germania che non tolleriamo queste ingerenze nella nostra sovranità nazionale". (Com)