Agroalimentare: Centinaio, contraddittorio accordo Ue-Vietnam su riso, difenderemo prodotti italiani

- In merito all'accordo di libero scambio firmato oggi dall’Unione europea ad Hanoi, il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, afferma in una nota: "Dopo aver messo il dazio sul riso che arriva dalla Cambogia e dalla Birmania, l’Europa ha deciso di aprire il mercato al Vietnam. E' davvero singolare poi - osserva - che ad ogni accordo con Paesi terzi ci sono prodotti che vengono penalizzati tra cui soprattutto il riso. Come ministro dell’Agricoltura ritengo questo accordo contraddittorio, dimostra ancora una volta come questa Europa, così come è stata gestita fino ad ora, non ci piace. Abbiamo ascoltato tutto il comparto del riso e gli altri settori coinvolti e tutti si sono dimostrati contrari alla concessione dell’importazione e proprio per questo come Italia ci siamo astenuti. Non si comprende perché chiusa la porta si debba aprire la finestra". (segue) (Rin)