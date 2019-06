Immigrazione: Conte, capitana nave Sea Watch 3 ha compiuto ricatto politico (3)

- “La posizione del governo italiano era stata assunta a fronte di provvedimenti assolutamente conformi al nostro ordinamento giuridico: il fatto di stazionare per 15 giorni e anche più nelle nostre acque, unito alla forte insistenza, ha finito con il creare una situazione di grave pericolo, soprattutto per le persone a bordo”, ha proseguito Conte, sottolineando che “in 15 giorni avrebbero potuto raggiungere tanti altri porti dove non sarebbero state prese misure simili”. “A me sembra un ricatto politico: si era deciso di andare in Italia a combattere una battaglia personale. Ma le battaglie personali, se sono un eroe, le combatto con me stesso, non coinvolgendo 40 persone innocenti”, ha concluso. (Beb)