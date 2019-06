Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipano alla presentazione del nuovo viadotto di Annone Brianza (LC).In corrispondenza del Km 41+000 della SS36, prendere l'uscita verso Cesana/Annone/Suello/Oggiono/Galbiate e seguire le indicazioni. (ore 10.00)L'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa al Comitato Regionale per la tutela e i diritti dei Consumatori e degli Utenti (CRCU).Palazzo Lombardia, Sala 34 - Piano 6° piazza Città' di Lombardia, 1 (ore 14.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, e alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani, interviene al 'Tavolo territoriale' convocato a Pavia. I lavori iniziano alle ore 15.00. Ore 16.45 circa, stessa sede, punto stampa con i giornalisti.N(U.T.R.) 'Pavia' Viale Cesare Battisti, 150, Pavia (ore 16.45)Convegno che farà il punto sul decennale del corso di sociologia della criminalità organizzata. Intervengono, tra gli altri, la Presidente della Commissione Antimafia della Lombardia Monica Forte, (Movimento 5 Stelle) e il professor Nando Dalla Chiesa.Belvedere di Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 17.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa al concerto dell'Estonian Philharmonic Chamber Choir nell'ambito della XIII edizione del Festival internazionale di musica antica 'Milano Arte e Musica'. -Basilica di Santa Maria della Passione, via Conservatorio, 16 (ore 20.30) (segue) (Rem)