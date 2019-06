Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEPresentazione del nuovo viadotto di Annone Brianza (LC). Intervengono l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il ministro alle Infrastrutture Danilo ToninelliIn corrispondenza del Km 41+000 della SS36, prendere l'uscita verso Cesana/Annone/Suello/Oggiono/Galbiate e seguire le indicazioni. (ore 10.00)Firma del protocollo d'Intesa Tra Eni e Regione Lombardia per lo sviluppo di economia circolare. Intervengono Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e Giuseppe Ricci, Eni chief refining & marketing officer.Raffineria Eni, via Enrico Mattei, Sannazzaro De Burgondi/Pv (accrediti ore 12.45, inizio ore 13.00)MONZAIncontro con il garante per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi. Sono presenti i Consiglieri regionali brianzoli Marco Mariani (Lega) e Pietro Luigi Ponti (PD), il Sindaco di Monza Dario Allevi, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Concetta Monguzzi, il Questore di Monza Michele Sinigaglia e il Direttore Generale dell'ATS della Brianza Silvano Casazza. A rappresentare la Procura sarà il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP Patrizia Gallucci, mentre come rappresentante dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate interverrà il dirigente Mattia Longoni.Sala di Spazio Regione al piano terra di Via Grigna 13 (ore 10.45)Il Sindaco Dario Allevi incontra la stampa in merito al Brianza Pride previsto a Monza per sabato 6 luglio. Partecipa all’incontro anche l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste (ore 12.00) (Rem)