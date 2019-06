Algeria: ex leader guerra di liberazione in prigione per "minare il morale dell'esercito"

Algeri, 30 giu 19:53 - (Agenzia Nova) - L'ex comandante dell'Esercito di liberazione nazionale algerino, contro i colonialisti francesi, Lakhdar Bouregaâ, è stato posto agli arresti su mandato del pubblico ministero. Bourgaâ, 86 anni, che è stato portato via da casa sua sabato sera a Hydra, è accusato in particolare di "attacco alla corporazione" e di "aver danneggiato il morale dei soldati dell'esercito". Secondo la sua famiglia, l'arresto è stato effettuato da membri dei servizi di sicurezza che hanno agito per ordine del procuratore militare. Questo arresto ha provocato una grande ondata di indignazione tra i politici e i social network algerini, dove molti utenti di Internet hanno domande sui veri obiettivi di questo mandato. Il Fronte delle forze socialiste (Ffs) ha rilasciato una dichiarazione "denunciando questo arresto che prende di mira uno dei pochi simboli della gloriosa rivoluzione algerina ancora in vita". Bouragaa aveva criticato il comando dell'esercito in un'intervista al sito "Tsa", affermando che l'esercito "ha già scelto il prossimo presidente". (Ala)