Sudan: polizia spara lacrimogeni su manifestanti Khartum

- La polizia sudanese ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti in tre distretti di Khartum mentre migliaia di persone si sono radunate in risposta a un appello per una manifestazione di massa oggi contro i generali al potere. Lo hanno riferito testimoni all’emittente “al Arabiya”. I gas lacrimogeni sono stati utilizzati nel distretto settentrionale di Bari e a Mamura e Arkweit, nella parte orientale di Khartum, mentre i manifestanti scandivano slogan per la transizione di potere dai militari a un governo politico. Le forze di sicurezza hanno anche sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti nella città orientale di Gadaref, ha riferito un testimone.(Res)