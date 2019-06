Migranti: Mulè (FI), subito accordi con Ue per redistribuzione e internazionali per rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, osserva su Facebook: "La realtà anche oggi ha bussato alla porta dell’Europa e ne mostra l’ipocrisia: vesti strappate e polemiche internazionali per i 43 migranti della Sea Watch sbarcati con un atto controlegge della sua comandante, silenzio sui 55 immigrati su di un barcone alla deriva di Lampedusa. Li prenderà in carico l’Italia - prosegue - e nessuno si commuoverà per redistribuirli: l’ipocrisia sta tutto in questo doppiopesismo umanitario ributtante. Invece di parlare e twittare a vanvera, dopo oltre un anno di governo, sarebbe anche ora di passare finalmente ai fatti. Come? Applicando - suggerisce - le ricette del centrodestra e di Forza Italia: atti condivisi con l’Ue per la redistribuzione, accordi internazionali tra Italia e paesi del Nord Africa per i rimpatri. Non ci vuole Superman, ma un governo capace di farlo. E non è certamente questo". (Rin)