Ucraina: ministro Klimkin, tradimento Apce è doloroso per tutti noi

- Il tradimento dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) nei confronti dell’Ucraina è un avvenimento doloroso per tutti noi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Pavlo Klimkin. “Negli ultimi giorni ho sentito molte voci riguardo un presunto accordo che prevede il ripristino dei poteri della delegazione russa all’Assemblea in cambio del rilascio dei nostri marinai arrestati lo scorso novembre: questo tradimento è doloroso per tutti noi, ma è inutile cercare una motivazione logica a quanto è successo”, ha detto il capo della diplomazia di Kiev, aggiungendo che “dovrebbero essere i cittadini ucraini a decidere il futuro del loro paese”. “Siamo noi a dover trovare una soluzione ai problemi che ci affliggono, senza l’intervento di terze parti: solo i cittadini ucraini sono in grado di far diventare il paese una nazione veramente indipendente e prospera”, ha aggiunto Klimkin. (segue) (Res)