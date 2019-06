Ucraina: ministro Klimkin, tradimento Apce è doloroso per tutti noi (2)

- Le dichiarazioni del capo della diplomazia di Kiev riprendono in parte quanto detto in precedenza dal presidente, Volodymyr Zelensky, che a suo tempo ha espresso disappunto per la decisione dell’Assemblea di concedere nuovamente il diritto di voto alla delegazione russa. "La scorsa settimana ho discusso personalmente della questione con il presidente francese e la cancelliera tedesca. Ho provato a convincere Emmanuel Macron e Angela Merkel che il ritorno della delegazione russa nell'Apce sarà possibile solo qualora Mosca accetti e applichi i requisiti fondamentali dell'Assemblea. E' davvero uno scempio che i partner europei non ci abbiano dato davvero ascolto e abbiano agito in maniera diversa", ha scritto Zelensky sulla propria pagina Facebook. (segue) (Res)