Ucraina: ministro Klimkin, tradimento Apce è doloroso per tutti noi (3)

- Alla nona ora di discussione, i membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Apce) hanno approvato una risoluzione che consente di ripristinare completamente i poteri della delegazione russa. A favore del documento hanno votato 118 delegati, mentre 62 si sono espressi contro e dieci si sono astenuti. La risoluzione è stata elaborata sulla base della relazione dal titolo Rafforzare il processo decisionale dell'Assemblea parlamentare in materia di credenziali e votazioni presentata dalla parlamentare Petra de Sutter. Da oggi la delegazione russa sarà in grado di partecipare all'Assemblea e il 26 giugno l'Apce voterà per il nuovo segretario generale dell'organizzazione, che sostituirà Thorbjorn Jagland e si insedierà in autunno. (Res)