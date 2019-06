Milano: nel fine settimana 17.951 accessi aicentri balneari e alle piscine scoperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milanosport comunica in una nota che, nel weekend 29 e 30 giugno, sono stati registrati complessivamente 17.951 accessi nei centri balneari e nelle piscine scoperte Milanosport. Nel dettaglio, al centro balneare Argelati sono stati registrati 2217 accessi, al Lido 4900 e al Romano 5330. Per quanto riguarda le piscine scoperte, gli ingressi sono stati 2189 al Saini, 1750 al Cardellino e 1565 al Sant'Abbondio. I dati degli accessi della giornata di domenica sono registrati tra le ore 10 e le ore 16.30. (Com)