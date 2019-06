Bolivia: presidente Morales in partenza per Panama per insediamento Cortizo

La Paz, 30 giu 18:09 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Bolivia, Evo Morales, parteciperà domani alla cerimonia di giuramento del presidente eletto di Panama, Laurentino Cortizo. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri boliviano, Carmen Almendras, sottolineando che la presenza di Morales è un segno dell'integrazione della Bolivia nella regione e un'opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali. Morales sarà in compagnia di una decina di presidenti; sono state invitati, inoltre, almeno sei vicepresidenti e circa novanta delegazioni. Oggi è atteso l'arrivo del re di Spagna, Filippo VI.