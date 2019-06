Bolivia: presidente Morales in partenza per Panama per insediamento Cortizo (2)

La Paz, 30 giu 18:09 - (Agenzia Nova) - Laurentino "Nito" Cortizo, candidato del Partito rivoluzionario democratico (Prd), ha vinto le elezioni presidenziali del 5 maggio, con un successo di misura su Romulo Roux, candidato del Cambio democratico (Cd): 33,3 contro 31 per cento dei voti. Come vicepresidente è stato eletto José Gabriel Carrizo. Cortizo ha già nominato alcuni ministri: Alejandro Ferrer agli Esteri, Hector Alexander all'Economia, Rolando Mirones all'Interno, Doris Zapata Acevedo al Lavoro e sviluppo sociale, Rafael Sabonge alle Opere pubbliche, Ramon Martinez al Commercio e industria. (Brb)