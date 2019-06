Colombia: Gallup, in calo gradimento presidente Duque

- Il tasso di approvazione del presidente della Colombia, Ivan Duque, eletto meno di un anno fa, nell’agosto del 2018, è sceso di tre punti a giugno, secondo l’ultimo sondaggio effettuato da Gallup. L’istituto ha rilevato che il gradimento del leader nell’opinione pubblica è passato rispetto a maggio dal 32 al 29 per cento. La percentuale dei critici, invece, è salita di due punti, dal 60 al 62 per cento. Secondo il 71 per cento degli intervistati, un punto in più rispetto al mese scorso, la situazione nel paese sta peggiorando, soprattutto riguardo ai temi della corruzione, della sicurezza, della sanità e dell’istruzione. (Brb)