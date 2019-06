Bahrein: tribunale annulla decisione di privare 92 persone di cittadinanza

- La più alta corte d'appello del Bahrein ha annullato la decisione di revocare la cittadinanza a 92 cittadini che erano stati condannati per la formazione del cosiddetto gruppo terroristico "Bahrein Hezbollah". Il tribunale di primo grado aveva precedentemente condannato 69 imputati all'ergastolo, comminando anche 10 anni a 39 imputati, sette anni ad altri 23 imputati, cinque anni di reclusione per uno degli imputati, 3 anni di reclusione per sei degli imputati. Trenta persone sono state assolte dalle accuse rivolte contro di loro. In totale, la corte aveva emesso ordini di revoca della cittadinanza a138 imputati coinvolti in questo caso. Nel settembre dello scorso anno, la Procura della Repubblica ha dichiarato di aver ricevuto un rapporto della polizia sulla formazione di una cellula terroristica all'interno del Bahrein su ordine dei leader del regime iraniano che hanno ricevuto ordini dal Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane per unificare gli elementi di varie fazioni terroristiche che effettuano attacchi in Bahrein.(Res)