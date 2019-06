Viabilità Roma: romani rientrano da weekend, traffico e rallentamenti su alcune arterie stradali

- Diversi i romani e i residenti nella Capitale che hanno approfittato del weekend di San Pietro e Paolo per trascorrere qualche giorno fuori città o al mare. Diverse le arterie stradali che in queste ore sono interessate da rallentamenti e traffico. In particolare, come segnala il servizio Luceverde Roma su Twitter, sono interessate dal traffico via Aurelia nel tratto tra Monteroni e Palidoro, in direzione Roma, e l'autostrada Aeroporto Fiumicino tra il bivio A12 Roma-Civitavecchia e il bivio Gra, in direzione di via della Magliana. Il traffico è rallentato poi su via Salaria in direzione dello Stadio, a causa di un incidente, mentre via Appia Nuova all'altezza della rampa Raccordo Tuscolana è chiusa per un incendio. Code anche in via Appia tra via dell'Aeroscalo e bivio Gra, in direzione raccordo anulare, a causa di un incidente. (Rer)