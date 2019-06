Argentina: presidente Macri premiato dalla Fifa

- Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha ricevuto oggi a Zurigo, in Svizzera, un premio dalla Fifa per il suo contributo al calcio mondiale. Macri, che ha fatto tappa nella città elvetica di ritorno da Osaka, in Giappone, dove ha partecipato al vertice dei capi di Stato e di governo del G20, è stato premiato da Gianni Infantino, presidente della Federazione internazionale di calcio, e da Alejandro Damian Dominguez, presidente della Conmebol, la Confederazione sudamericana del calcio. Durante la cerimonia di premiazione il leader argentino ha parlato del ruolo importante, di “scuola”, che il calcio ha avuto nella sua vita e ha auspicato che questo sport possa essere un “ponte per il dialogo” tra i popoli. (Abu)