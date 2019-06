Infrastrutture: Toninelli, sterilizzati rincari pedaggi su A24-A25, riequilibrio in favore di interesse pubblico

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, su Facebook informa che "dopo l'intesa con Strada dei Parchi per la A24-A25 tra Lazio e Abruzzo", gli aumenti dei pedaggi autostradali che sarebbero dovuti scattare domani non ci saranno. "Siamo riusciti a sterilizzare i rincari su tutta la rete - afferma -. Non ci saranno ritocchi da parte di Aspi e Serravalle, quindi le tariffe resteranno ferme ovunque. Ecco quali sono gli effetti di un rapporto tra concedente e concessionari che torna via via a equilibrarsi in favore dell’interesse pubblico". E poi saluta: "Buona estate, senza brutte sorprese al casello, a tutti gli italiani". (Rin)