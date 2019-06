Migranti: Tria su Sea Watch, solidarietà e ammirazione per uomini Guardia finanza

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria dal Giappone, dove si trovava per la riunione del G20, ha seguito da vicino quello che accadeva a Lampedusa investita dalla crisi della Sea Watch. Oggi, rientrato a Roma, il ministro dell’Economia intende esprimere anche pubblicamente tutta la sua solidarietà per il pericolo corso insieme alla profonda ammirazione per l’alta professionalità mostrata anche questa volta dagli uomini della Guardia di finanza nell’esercizio dei propri compiti. Così una nota del Mef. (Com)