Repubblica Ceca: sondaggi, movimento Ano ancora primo partito del paese

- Il partito di governo ceco Ano, guidato dal primo ministro Andrej Babis, rimane tuttora la formazione più popolare del paese. Questo stando ai risultati di un sondaggio condotto nel mese di giugno dall’agenzia “Kantar”. L’indagine riporta il partito del premier al primo posto con il 25,5 per cento dei consensi, seguito dal Partito pirata (18,5 per cento), dal Partito democratico civico (13 per cento) e da Libertà e democrazia diretta con 8,5 punti percentuali. Seguono ancora il Partito socialdemocratico (Cssd) con il 6,5 per cento, il movimento Sindaci e indipendenti (6), il Partito comunista di Boemia e Moravia (5,5), la formazione Top 09 (5) e il movimento cristiano-democratico (4,5). Nonostante sia tuttora il partito più importante del paese, il sondaggio ha registrato un drastico calo di preferenze per la formazione del primo ministro, e un leggero aumento del malcontento tra gli elettori per quanto riguarda l’attuale situazione politica nel paese. (segue) (Rep)