Repubblica Ceca: sondaggi, movimento Ano ancora primo partito del paese (2)

- Nella giornata del 27 giugno, il governo di minoranza ceco è riuscito a difendersi dalla mozione di sfiducia proposta dalle forze d’opposizione. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk", specificando che il blocco composto dal Partito democratico civico (Ods), dal Partito pirata, dall'Unione cristiana e democratica, da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) e da Sindaci e indipendenti (Stan) non è stato in grado di raccogliere i 101 voti necessari per approvare la mozione di sfiducia, presentata dopo le verifiche della Commissione europea sul conflitto d'interessi del premier Andrej Babis. I deputati di Ano e del Partito socialdemocratico ceco (Cssd) hanno votato contro, mentre quelli del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) si sono astenuti; complessivamente 85 parlamentari hanno votato a favore e, lo stesso numero è relativo a quelli che si sono espressi contro la mozione. La sessione parlamentare è cominciata mercoledì mattina ed è terminata nella tarda notte di oggi, dopo ben 17 ore di discussione. (segue) (Rep)