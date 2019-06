Migranti: Salvini su Sea Watch, ministro lussemburghese pretende libertà per comandante fuorilegge, niente di meglio da fare?

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblica un video su Facebook e afferma che sul caso Sea Watch il ministro lussemburghese Jean Asselborn "adesso pretende che la comandante fuorilegge sia rimessa in libertà. Pazzesco - ha aggiunto -. Ma non ha niente di meglio da fare?". Il video postato da titolare del Viminale fa riferimento alla conferenza sulle migrazioni che si è svolta a Vienna nel settembre 2018 e che ha visto un diverbio tra Salvini e Asselborn. Il primo, nel suo discorso affermava che come Italia "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più" e il secondo, interrompendo Salvini, gli obiettava: "Io sono il ministro del Lussemburgo e controllo le mie finanze e voi in Italia dovete occuparvi dei vostri soldi per aiutare a dare da mangiare ai vostri figli, merde alors". (Rin)